Происшествия

РБКРБКПоявилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах, которые публикует телеканал РЕН-ТВ, видно как мужчина убегает от станции метро.
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Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро

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Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

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