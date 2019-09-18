Происшествия
РБКПоявилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах, которые публикует телеканал РЕН-ТВ, видно как мужчина убегает от станции метро.
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Пострадавший на Рязанском проспекте полицейский находится в тяжелом состоянии
Московский Комсомолец14:12
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:21, Вашингтон
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