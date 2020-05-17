Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес. Протестная акция попала на видео. Инцидент произошел 17 мая в больнице «Сен-Пьер», куда приехала Вильмес, чтобы посетить медучреждение и пообщаться с медиками.

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

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