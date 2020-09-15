Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
NewInform
NewInform

Медики выявили 5529 новых случаев коронавируса в России за сутки

Российские врачи зарегистрировали 5529 новых случаев коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом. Пациенты были выявлены в 84 из 85 субъектов Российской Федерации.В источнике
Подробнее о событии
Политическая Экспертиза

Врачи РФ сообщили о 5529 новых пациентах с COVID-19 за сутки

Политическая Экспертиза04:01
Взгляд.ру

В России выявили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру03:51
RT на русском

В России за сутки выявлено 5529 новых случаев коронавируса

RT на русском03:43
Общественная служба новостей

В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом

Общественная служба новостей04:10
Rambler News Service

В России за сутки выявили 5 529 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:41
Вечерняя Москва

Еще 730 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Вечерняя Москва03:45
Московский Комсомолец

В России за последние сутки зафиксировали 5 509 случаев заражения коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 04:47

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ru08:00

«ВКонтакте» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам

Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group: Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, создавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос "купить обувь", а "купить кроссовки для бега".
Sostav.ru09:25

Администрация СИЗО может разрешить Ефремову готовить школьников к ЕГЭ

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева пообещала обсудить с руководством СИЗО Водник, где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, вопрос о том, чтобы артист готовил пребывающих в изоляторе несовершеннолетних к ЕГЭ.
Политическая Экспертиза08:41
18

Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
2

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
40

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
14

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
17

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
495