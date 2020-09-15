Медики выявили 5529 новых случаев коронавируса в России за сутки
Российские врачи зарегистрировали 5529 новых случаев коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом. Пациенты были выявлены в 84 из 85 субъектов Российской Федерации.В источнике
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В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
Общественная служба новостей04:10
В России за последние сутки зафиксировали 5 509 случаев заражения коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 04:47