Северпост 2 19

Российские врачи зарегистрировали 5529 новых случаев коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с коронавирусом. Пациенты были выявлены в 84 из 85 субъектов Российской Федерации.