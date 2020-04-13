Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19. Первыми тесты начнут сдавать медицинские работники.

Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19

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