Коронавирус
КоммерсантъМедиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19. Первыми тесты начнут сдавать медицинские работники.
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Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Общество
Попова назвала очаги заражения коронавирусом в РФ
Из 74 вспышек коронавируса в российских регионах 55% являются очагами в лечебных учреждениях.
ТК Звезда 11:42
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия вчера в 12:23
Экономика
По итогам 2020 года в РФ закроется до 50% малого бизнеса – экономист
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что значительные меры по поддержке бизнеса уже принимаются, однако в сложившейся ситуации они могут оказаться недостаточными.
REGNUM 09:12
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Общество
В Москве выдали уже 1,8 млн цифровых пропусков
Количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы для передвижения по городу на личном или общественном транспорте, достигло к вечеру понедельника 1,8 млн.
ТАСС 11:50
Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева рассказала "СтарХит", что артистку вывели из медикаментозной комы.
РИА Новости вчера в 10:36
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Экономика
О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 08:33
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
Политика
Пушков раскрыл роль России на мировой арене
В треугольнике Россия, Китай, США, у Москвы появятся новые возможности, роль страны существенно возрастет на мировой арене, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс вчера в 22:51
Общество
На Кубани введено «беспропускное окно»
Обращаю ваше внимание — это «окно» только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться, — написал губернатор Вениамин Кондратьев в Instagram.
News.ru 07:43
Происшествия
Суд решит судьбу заключенного, прикрывавшего своего сокамерника
В материалах дела уточняется, что обвиняемый, находясь за решеткой в исправительной колонии, где отбывал наказание за грабеж, стал свидетелем насилия своего сокамерника над младшим инспектором отдела безопасности.
Most.tv 09:30
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Общество
В России все больше пациентов снимают с ИВЛ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154
Московский городской суд отменил решение Мещанского суда, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи.
Газета.Ru 11:07
Политика
Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле
Кадыров в своем инстаграме утверждает, что деятельности газеты потворствует ФСБ.
Эхо Москвы 12:00
Экономика
Половина работающих россиян сообщили о сокращении доходов из-за вируса
Наиболее массовое последствие кризиса — снижение доходов российских семей, почти половина работающих россиян (49%) сообщили о существенном сокращении доходов своей семьи с начала эпидемии COVID-19 в России, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence (OMI) и Центра социального проектирования «Платформа» (поступил в РБК).
РБК 10:09