Кино

Газета.RuГазета.RuМединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Министр культуры России Владимир Мединский допустил перенос премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники. Чиновник отметил, что это привлечет больше внимания зрителей к новинкам российского кинематографа.
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Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

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