Министр культуры России Владимир Мединский допустил перенос премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники. Чиновник отметил, что это привлечет больше внимания зрителей к новинкам российского кинематографа.

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