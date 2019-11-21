Кино
Газета.RuМединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Министр культуры России Владимир Мединский допустил перенос премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники. Чиновник отметил, что это привлечет больше внимания зрителей к новинкам российского кинематографа.
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Мединский допустил, что в новогодние праздники иностранные фильмы отодвинут ради российских
Комсомольская правда09:34
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