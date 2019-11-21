Кино

Газета.RuГазета.RuМединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Министр культуры России Владимир Мединский допустил перенос премьер зарубежных фильмов в новогодние праздники. Чиновник отметил, что это привлечет больше внимания зрителей к новинкам российского кинематографа.
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Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Газета.Ru13:44

Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год

РБК10:54

Мединский допустил, что в новогодние праздники иностранные фильмы отодвинут ради российских

Комсомольская правда09:34

Мединский пригрозил переносом премьер зарубежных фильмов в новогодние каникулы

Lenta.ru09:02

Мединский допустил «разведение» российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате

Интерфакс08:48

Мединский не знает, будут ли «разводить» фильмы в новогодние праздники

РИА Новости08:44

Мединский не исключил переносов релизов фильмов на новогодних праздниках

ТАСС08:45
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество

Минздрав России отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отложила введение новых правил получения медицинских справок для водительских удостоверений.
Newslab.ru 08:05
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством профессора Трея Айдекера вывела точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
МедиаПоток 18 ноября в 08:57
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Ведомости 13:57
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Экономика

Бюджет Тюменской области на 2020 год принят во втором и третьем чтении

За три года областная казна получит в общей сложности 2 млрд рублей.
NashGorod.ru 07:46
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Экономика

Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти

Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
РИА Новости вчера в 06:27
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Спорт

Драчев не сомневается, что статус СБР восстановят

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с восстановлением полноправного статуса организации.
Спорт-Экспресс 11:30
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
Религия

Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
РИА Новости 10:36
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Происшествия

В Твери задержали ректора медицинского университета

Пресс-служба СУ СКР по Тверской области сообщает о том, что в начале 2019 года Чичановская трудоустроила в университет двух знакомых, не имеющих неоходимого стажа работы и квалификации.
RuNews24.ru 14:05
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Общество

Госдума приняла закон о новом налоге для ИП

Госдума приняла закон о новом налоге для ИП и самозанятых. Правительственный закон прошел 1 чтение.
Упрощёнка 09:22
Происшествия

В Петербурге женщина-водитель сбила 12-летнего мальчика на самокате

РБК 13:35
Общество

В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана

Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы.
RT на русском 12:13
Политика

Зеленский отказался от помощи Белоруссии в контроле границы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
ФАН вчера в 20:43
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости вчера в 06:30
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Авто

Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue

Представители южнокорейской компании официально запатентовали внешний вид нового кроссовера, который стал самым компактным из всей линейки транспортных средств Hyundai сегмента SUV.
Car.ru 12:02
Финансы

Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»

Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Российская газета вчера в 22:00
Кино

Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»

Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Аргументы недели 00:05
Кино

Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»

В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Культуромания 19 ноября в 15:24
Политика

Участники митинга в Киеве требуют уволить главу офиса Зеленского

Митингующие требуют уволить главу офиса президента Богдана, главу Госбюро расследований Трубу и главу комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики, депутата от президентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко.
РИА Новости 14:18
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