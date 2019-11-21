Кино
РБКМединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год
Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.
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Мединский допустил, что в новогодние праздники иностранные фильмы отодвинут ради российских
Комсомольская правда09:34
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Португалец поздравил его с работой, которую аргентинец проделал. Моуринью отметил, что «Тоттенхэм» всегда будет домом Почеттино.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.
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Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Фигурное катание
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Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Происшествия
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Экономика
FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco
Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.
Экономика
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Лю Хэ выразил оптимизм по поводу первого торгового соглашения, пишет Bloomberg.
Политика
В парламенте Эстонии призвали Россию вернуть «отнятые территории»
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Происшествия
Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин
Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Футбол
Глава Федерации футбола Армении подал в отставку
Член исполкома Федерации футбола Армении, глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян сообщил журналистам, что глава Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку, а исполком ее принял.