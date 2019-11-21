Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.

Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год

Общество Путин назвал повышение цен на справку для водителей чушью Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.

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Технологии Дуров порекомендовал удалить WhatsApp со смартфонов "Если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона", - заявил Дуров.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

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Экономика FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco Власти Саудовской Аравии приняли решение значительно сократить число глобальных координаторов IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.