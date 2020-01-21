Политика
Pravda.RuДмитрий Козак покинет правительство
О кадровых перестановках сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к правительству. Также они утверждают, что полномочия Козака в новом правительстве могут перейти к министру энергетики Александру Новаку.
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с чего всё началось
Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.РБК08:00
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