Политика

Pravda.RuPravda.RuДмитрий Козак покинет правительство

О кадровых перестановках сообщил "РБК" со ссылкой на источники, близкие к правительству. Также они утверждают, что полномочия Козака в новом правительстве могут перейти к министру энергетики Александру Новаку.
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с чего всё началось

Куратор ТЭК, промышленности и ретейла Дмитрий Козак покинет правительство

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве. РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.
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