с чего всё началось

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино. Об этом сообщается в распоряжении правительства, документ опубликован на сайте правовой информации.

Авто Продажи электрокаров в мире могут упасть на 43% — Wood Mackenzie Вашингтон, 16 апреля 2020, 10:02 — REGNUM К концу 2020 года мировые продажи электрокаров могут составить 1,3 млн единиц, снизившись на 43% по сравнению с 2019 годом.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Экономика В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Происшествия Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

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Футбол Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа УЕФА предлагает перенести финал Лиги чемпионов на 29 августа из-за коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Политика Путин объявил о переносе парада Победы Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24». 2,4K

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. 941

Политика Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 521

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 355

Общество Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе. 13

Общество В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице. 1

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Экономика Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства. 107

Общество В Германии объявили о частичном снятии карантина Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране будет частично снят карантин со следующей недели. 4