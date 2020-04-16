Общество
Газета.RuМединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино. Об этом сообщается в распоряжении правительства, документ опубликован на сайте правовой информации.
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Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованного на портале правовой информации.РБК19:02
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