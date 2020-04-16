Общество
КоммерсантъМединского исключили из совета Фонда кино
Председателем попечительского совета был назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его заместителем — министр культуры Ольга Любимова. Также в состав включен министр связи Максут Шадаев. Количество членов совета Фонда кино сократилось с 21 до 15.
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с чего всё началось
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованного на портале правовой информации.РБК19:02
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