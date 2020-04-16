с чего всё началось

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Происшествия Полиция Корсакова разыскивает мужчину, присвоившего чужой кошелек Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, полиция просит обратиться в отдел УМВД России по Корсаковскому району по телефонам: 780-700 или 780-705.

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Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 2

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