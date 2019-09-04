Общество
Газета.RuМединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством". По его словам, этот жанр предназначен для детей семи-восьми лет, которые только учатся читать.
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Эксперты оценили слова Мединского, назвавшего «убожеством» взрослых любителей комиксов
Московский Комсомолец13:30
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Политика
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
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Деян Ловрен: «Я очень хотел уйти из „Ливерпуля“, но Клопп не дал»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в интервью Sportske Novosti признался, что очень хотел покинуть клуб, но тренер Юрген Клопп не дал ему этого сделать.
Спорт-Экспресс 10:45
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Общество
В США впервые запретили электронные сигареты
Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Политика
В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55
Экономика
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы
В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Политика
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Политика
Названа зарплата Зеленского за август
Президент Украины Владимир Зеленский получил в августе 2019 года 28 тысяч гривен (чуть более тысячи долларов) за работу на этой должности.
Московский Комсомолец 11:28
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Происшествия
Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила
В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.
Lenta.ru 13:10
Здоровье
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Культура
Сергей Безруков объявил планы Большого Детского фестиваля
Помимо театра, в фестиваль вошли и другие направления перформативного искусства: «Кино для детей» (куратор кинорежиссер Александр Абадашьян), «Цирковые шоу для детей» (куратор цирковой артист Эдгар Запашный), «Мюзиклы для детей» (куратор композитор Максим Дунаевский).
Театрал 09:29
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
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Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Экономика
Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 10:45