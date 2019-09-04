Общество
ТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
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Кино
На фестивале Comic Con Russia состоится премьера аниме «Дитя погоды»
На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ мультфильма «Дитя погоды».
Lenta.ru 10:49
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Футбол
Демба Ба призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии
Бывший нападающий «Челси» и «Ньюкасла» Демба Ба призвал темнокожих футболистов уехать из серии А. Поводом для этого послужил скандал вокруг нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 08:40
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Абэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.
Взгляд.ру 00:44
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru 07:44
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
РБК 10:15
Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия
ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ 11:13
Театры
Дмитрий Певцов сыграет Сталина в новом спектакле «Ленкома»
Актуальные Новости вчера в 12:12
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального
Московское отделение партии КПРФ заявит о поддержке «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин телеканалу «Дождь».
Коммерсантъ вчера в 03:41
Происшествия
Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Культура
Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире
В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.
Радио 1 09:44
Политика
Пентагон выделит 3,6 млрд долларов на строительство стены с Мексикой
Глава министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер во вторник, 3 сентября, разрешил использование 3,6 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе с Мексикой.
Мойка78 вчера в 21:54
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Кремль отказался анонсировать обмен заключенными с Киевом
Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:52
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Авто
Новая Toyota Supra и Volkswagen Golf R сразились на прямой
Последнее поколение японского спорткара Toyota Supra сразилось на прямой с «заряженным» немецким хэтчбеком Volkswagen Golf R. Гонка состоялась на взлетной полосе Килларни в Кейптауне, Южная Африка.
32CARS.ru 08:46
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18