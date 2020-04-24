Политика
РБКМединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Здоровье
На Сахалине введено тестирование на COVID-19 всех прибывающих
Более тысячи человек проверили экспресс-тестированием в аэропорту Южно-Сахалинска за неделю, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, которая стала первым в стране регионом, где введено экспресс-тестирование на коронавирус всех прибывающих - пассажиров авиарейсов и паромов.
Российская газета 21:28
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 22 апреля в 06:24
Космос
Лунный календарь садоводов и огородников на май 2020 года
Лунный посевной календарь садоводов и огородников на май 2020 года поможет вам выбрать благоприятные дни для проведения садово-огородных работ и определиться со сроками посадки овощных культур.
Ютазинская новь 22 апреля в 02:18
Футбол
Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков
Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.
Вести.Ru 08:45
Армия и оружие
Саудиты продлили прекращение огня в Йемене
Эр-Рияд, 24 апреля 2020, 22:21 — REGNUM Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о продлении режима прекращения огня в Йемене на месяц, 24 апреля сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:21
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Единоборства
Майк Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности
Абсолютный экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон хочет помочь бездомным и наркозависимым и для этого собирается вернуться на ринг.
Известия 17:33
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 02:20
Политика
Песков ответил про дату снятия режима самоизоляции в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, когда власти планируют смягчать режим ограничений и что может послужить отправной точкой для принятия такого решения - трудности экономики или недовольство граждан.
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Футбол
Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»
Телеканал Санкт-Петербург 15:19
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
Интернет
Group-IB рекомендует пользователям отказаться от использования Zoom
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, рекомендует пользователям отказаться от использования сервиса видеоконференций Zoom и перейти на его аналоги, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 05:17
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Происшествия
В Забайкалье зафиксировали 11 природных пожаров
Российская газета 03:12
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb 20:15