Политика

РБКРБКМединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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