Политика

Живая КубаньЖивая КубаньМединский покидает пост министра культуры

Ранее Любимова возглавила департамент кинематографии ведомства в январе 2018 года, сообщает РБК. К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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