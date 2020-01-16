Политика
Живая КубаньМединский покидает пост министра культуры
Ранее Любимова возглавила департамент кинематографии ведомства в январе 2018 года, сообщает РБК. К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Политика
Объявлен состав нового правительства России
Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
Футбол
Дэвид Мойес: «Фелипе Андерсон выбыл на срок около месяца, Ярмоленко пропустит 3 недели»
Андрей Ярмоленко пропустит 3 недели из-за повреждения бедренной кости.
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства России.
Игры
В Сети нашли старую игру о «Ведьмаке» про молодость Геральта
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Политика
Владимир Путин собирается в Липецкую область
Сообщается, что президент планирует посетить усманские социальные объекты города, а также провести совещание с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и министрами правительства РФ на тему реализации мер соцподдержки на примере региона.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Футбол
Семак — о разгроме клуба «Аль-Увайнах»: «Хорошая тренировка для „Зенита“ получилась»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0) в контрольном матче на сборе в Дохе.
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Происшествия
Омбудсмен рассказала о семье мальчика, которого ставили на гречку
Ранее сообщалось, что восьмилетий мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, успешно проходит реабилитацию в адаптивной школе-интернате №5. Ребёнок занимается с психологом и логопедом, на каникулах посещал праздничные мероприятия.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции России
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
Политика
Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства
Максим Орешкин, и.о. министра экономического развития России не войдет в состав нового правительства.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Авто
Lexus GX подготовили к путешествиям по тяжелому бездорожью
Lexus представил концептуальную версию внедорожника GX под названием Overland, подготовленную к езду по тяжелому бездорожью «для исследования просторов Канады».
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать бассейн
«В Махачкале торжественно открыли „самый длинный бассейн на Северном Кавказе“, а потом запретили женщинам его посещать», — написал Магометов в своем twitter-аккаунте.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России
Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
Гаджеты
Intel вынужденно снизит цены на процессоры во втором полугодии
В виду неспособности конкурировать иным способом с новейшими CPU AMD разработчик вынужден со второго полугодия снизить цены на свои изделия.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Футбол