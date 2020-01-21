Политика

Lenta.ruLenta.ruМединский станет помощником Путина

Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.
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