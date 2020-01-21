Политика
Lenta.ruМединский станет помощником Путина
Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.
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Гаджеты
Apple запустила в продажу восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на официальный сайт Apple, в данный момент в онлайн-магазине компании можно заказать восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max трех цветов, а также с 63 Гб, 256 Гб и 512 Гб установленной памяти.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Общество
У метро «Пионерская» появится новый торговый центр «Голливуд»
Новый крупный торговый центр может появится в скором времени возле метро «Пионерская».
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Политика
Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии
Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Министром экономического развития назначен Максим Решетников
Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Мишустин назвал состав нового кабинета министров России
Председатель кабмина Михаил Мишустин обнародовал состав правительства.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США
Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Общество
Новый коронавирус из Китая добрался до США
Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) подтвердили первый в стране случай выявления заболевания коронавирусом из Китая.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Спорт
Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Шоу-бизнес
Модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой. Об этом событии она сообщила в Instagram-сторис.
Политика
Алексей Оверчук стал вице-премьером России
Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.