Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского. РБК направил запрос Мединскому.

с чего всё началось

В 2003–2011 годах был депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов от фракции «Единая Россия». В 2010 году Мединский вошел в Комиссию при президенте России по противодействию фальсификации истории. В 2012 году занял должность министра культуры в правительстве Дмитрия Медведева.

Мединский после отставки перейдет на работу в Кремль

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