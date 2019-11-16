Общество
Lenta.ruМединский признал некомпетентность Фонда кино
Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский. Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей.
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с чего всё началось
Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.ТАСС04:49
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Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Музыка
Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении
Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Общество
Правительство одобрило законопроект о денежном довольствии призывников
Правительством России одобрен законопроект о выплате денежного довольствия – в размере 2 тыс. рублей – военнослужащим по призыву.
Шоу-бизнес
Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Фигурное катание
Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум
Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
Наука
Физики конденсировали фотоны в расщепленное состояние
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Технологии
Apple удалила из App Store все, что связано с вейпингом
Кроме приложений, непосредственно связанных с вейпингом Apple намерена удалить из магазина приложений все программы с играми и новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет.УПри этом уже установленные на устройствах приложения смогут работать и дальше.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
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Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Кино
Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов
Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Футбол
Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Технологии
Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10
Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
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