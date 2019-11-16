Общество

Lenta.ruLenta.ruМединский признал некомпетентность Фонда кино

Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский. Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей.
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с чего всё началось

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.
ТАСС04:49

Подробнее о событии

Совет Фонда кино одобрил выделение средств на продвижение кино в регионах в 2020 году

ТАСС06:41

Мединский раскритиковал Фонд кино за слабое продвижение российских фильмов

Ведомости05:57

Мединский призвал страны Европы к объединению усилий для продвижения кино

Интерфаксвчера в 14:29

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Lenta.ru06:45

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Коммерсантъ07:10

Мединский: Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Говорит Москва05:17

Мединский пожаловался на Фонд кино за плохое продвижение фильмов

Телеканал 360°06:34
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Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Музыка

Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении

Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
News.ru 07:09
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Общество

Правительство одобрило законопроект о денежном довольствии призывников

Правительством России одобрен законопроект о выплате денежного довольствия – в размере 2 тыс. рублей – военнослужащим по призыву.
Общественное телевидение России 04:03
Шоу-бизнес

Мама Александра Носика пропала в Москве

Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
StarHit.ru вчера в 06:40
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Известия 07:22
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Фигурное катание

Самарин выиграл этап «Гран-при» в Москве. Россияне заняли весь подиум

Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
Спорт-Экспресс 07:24
Наука

Физики конденсировали фотоны в расщепленное состояние

Индикатор вчера в 12:57
Политика

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 14 ноября в 16:27
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня вчера в 13:43
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Технологии

Apple удалила из App Store все, что связано с вейпингом

Кроме приложений, непосредственно связанных с вейпингом Apple намерена удалить из магазина приложений все программы с играми и новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет.УПри этом уже установленные на устройствах приложения смогут работать и дальше.
МонаВиста 05:39
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Известия 04:49
Автоспорт

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
F1news.ru вчера в 17:30
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Кино

Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов

Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.
Kinonews.ru 04:03
Футбол

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Metaratings 05:58
Технологии

Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости 12 ноября в 21:26
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

Мойка78 вчера в 18:45
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
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