Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.

с чего всё началось

Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский. Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Музыка Аксюта назвал бредом слухи об участии Бузовой в Евровидении Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.

Происшествия В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.

Теннис Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Энергетика Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.

Общество Правительство одобрило законопроект о денежном довольствии призывников Правительством России одобрен законопроект о выплате денежного довольствия – в размере 2 тыс. рублей – военнослужащим по призыву.

Общество Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Общество «Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".

Технологии Apple удалила из App Store все, что связано с вейпингом Кроме приложений, непосредственно связанных с вейпингом Apple намерена удалить из магазина приложений все программы с играми и новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет.УПри этом уже установленные на устройствах приложения смогут работать и дальше.

Кино Marvel анонсировала релиз пяти новых фильмов Как сообщает издание Deadline, к уже анонсированным ранее релизам добавились еще пять пока безымянных проектов.