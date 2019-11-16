Общество

Lenta.ruLenta.ruМединский признал некомпетентность Фонда кино

Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский. Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей.
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с чего всё началось

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.
ТАСС04:49

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Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино

РБК11:26

Мединский раскритиковал Фонд кино за слабое продвижение российских фильмов

Ведомости05:57

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Коммерсантъ07:10

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Lenta.ru06:45

Мединский заявил о неэффективной работе Фонда кино

Известия10:41

Совет Фонда кино одобрил выделение средств на продвижение кино в регионах в 2020 году

ТАСС06:41

Мединский призвал страны Европы к объединению усилий для продвижения кино

Интерфаксвчера в 14:29
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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

RT на русском 04:11
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
RT на русском 12:29
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК вчера в 10:23
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Коммерсантъ 13:55
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Кино

В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»

14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
REGNUM 14 ноября в 00:53
Политика

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
Rambler News Service 10:39
Общество

В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин

МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
Московский Комсомолец 11:11
Здоровье

Глобальная эпидемия суперинфекций началась

Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский идут первыми на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России, который проходит в Москве.
Вести.Ru 01:32
Здоровье

Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии

Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
News.ru 14 ноября в 08:47
Политика

Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру

Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.
РИА Новости 12:12
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Теннис

Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
РБК 09:25
Политика

Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
RT на русском 12:38
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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«Авангард» обыграл в серии буллитов минское «Динамо»

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Галкин прокомментировал информацию об отмене своих концертов

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Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru вчера в 00:26
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

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Культура

Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом

Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
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Шоу-бизнес

Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»

OAnews вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

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