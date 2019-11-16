Общество
Lenta.ruМединский признал некомпетентность Фонда кино
Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский. Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей.
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с чего всё началось
Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.ТАСС04:49
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