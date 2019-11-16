Общество

Lenta.ruLenta.ruМединский признал некомпетентность Фонда кино

Чиновник добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами. «Какой уж там зарубеж», — посетовал Мединский. Министр отметил предвзятость отборщиков российского кино для европейских фестивалей.
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с чего всё началось

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.
ТАСС04:49

Подробнее о событии

Совет Фонда кино одобрил выделение средств на продвижение кино в регионах в 2020 году

ТАСС06:41

Мединский признал, что Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов

Gazeta.SPb08:00

Мединский: Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов

Мойка7807:22

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Коммерсантъ07:10

Мединский раскритиковал Фонд кино за слабое продвижение российских фильмов

Ведомости05:57

Мединский посетовал на слабое продвижение российских картин Фондом кино

Форпост Северо-Запад09:29

Мединский призвал страны Европы к объединению усилий для продвижения кино

Интерфаксвчера в 14:29
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Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Газета.Ru 10:33
Происшествия

В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре

По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Российская газета 09:07
Шоу-бизнес

У Александра Носика снова пропала мама

Александр Носик обратился за помощью ко всем своим поклонникам. Актер сообщил, что вчера в Москве пропала его мама.
7Дней.ру вчера в 11:00
Экономика

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Газета.Ru 14 ноября в 07:57
Происшествия

СМИ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка»

Ранее СМИ со ссылкой на родственников Гриценко сообщили, что неизвестные затащили банкира в чёрный автобус на глазах у ребёнка, с которым он гулял.
RT на русском 09:23
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
News.ru 14 ноября в 04:37
Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы

Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
РИАМО 09:49
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

Вести.Ru 09:23
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Lenta.ru 05:00
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Наука

Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен

МедиаПоток вчера в 08:02
Политика

Зеленский подписал документ об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа.
Expert.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Происшествия

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

Lenta.ru вчера в 01:24
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-29К

ТАСС 09:11
Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru вчера в 06:25
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав национальной команды на отборочную встречу Евро-2020 против Бельгии.
Матч ТВ 10:38
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в московской сети

В 2019 году в число популярных брендов вошел производитель Xiaomi, который уступает Apple менее 1%. Пятерка лидеров в списке самых распространенных в сети Tele2 смартфонов состоит из моделей Apple (iPhone 7, 6, 6S, SE и 5S).
Москва 24 вчера в 09:28
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
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