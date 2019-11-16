Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.

с чего всё началось

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

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