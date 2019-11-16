Общество

Lenta.ruLenta.ruМединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.
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Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

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