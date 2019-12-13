Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино. Об этом 13 декабря он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

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