Общество

ИзвестияИзвестияМединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино. Об этом 13 декабря он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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