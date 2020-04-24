Политика
RT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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Здоровье
Восемь новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заражения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.
Алтапресс 02:26
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Наука
Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:06
Футбол
Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Футбол
Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей
Согласно документу, опубликованному на сайте Федерации футбола Беларуси по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей.
Евро-футбол.ру 12:17
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Футбол
Артем Дзюба: «Играем с детьми в жмурки, прятки, войнушку, футбол, хоккей, баскетбол, скоро до регби дойдем»
Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проводит время на карантине во время пандемии коронавируса.
Sports.ru 18:15
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Происшествия
Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве
Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
Гаджеты
Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11
Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году.
RuNews24.ru 04:58
Общество
Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 12:04
Общество
Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию
Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ 17:40
Здоровье
Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
РИА Новости 15:52
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Футбол
«Барселона» предложила «Тоттенхэму» обмен игроками
Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил лондонскому клубу обмен на Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду.
Спорт-Экспресс 18:17
Общество
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
Экономика
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Здоровье
Смольный объяснил очередь из скорых около Покровской больницы
Смольному пришлось объяснять очередь из скорых у Покровской больницы.
Neva.Today 04:52
Общество
В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы
Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Армия и оружие
Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии
Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
Российская газета 22 апреля в 08:42
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Политика
Опубликованы уникальные снимки встречи союзников на Эльбе
Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы", об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости 17:06