Политика

RT на русскомRT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге

ТАСС13:53

Мединский назвал неполноценными борцов с памятником Коневу

Вести.Ru12:02

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

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Словакия готова установить памятник маршалу Коневу, снесенный в Праге

Военное обозрение12:33

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском10:40

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости10:16
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Восемь новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заражения COVID-19, сообщил в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний

Отказ человеком от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Футбол

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
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Футбол

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Согласно документу, опубликованному на сайте Федерации футбола Беларуси по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета, Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей.
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Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
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Артем Дзюба: «Играем с детьми в жмурки, прятки, войнушку, футбол, хоккей, баскетбол, скоро до регби дойдем»

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Sports.ru 18:15
Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Политика

Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
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Транспорт

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
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Происшествия

Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве

Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
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Гаджеты

Разработчикам стала доступна последняя превью-версия Android 11

Стоит отметить, что упомянутые превью-версии Android 11 пока доступны лишь для владельцев смартфонов линейки Google Pixel, за исключением выпущенных в 2016 году.
RuNews24.ru 04:58
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Общество

Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 12:04
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Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
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Общество

Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию

Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ 17:40
Здоровье

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии.
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Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
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«Барселона» предложила «Тоттенхэму» обмен игроками

Как сообщает Sky Sports, каталонский клуб предложил лондонскому клубу обмен на Самюэля Юмтити и Нелсона Семеду.
Спорт-Экспресс 18:17
Общество

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
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Экономика

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
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Здоровье

Смольный объяснил очередь из скорых около Покровской больницы

Смольному пришлось объяснять очередь из скорых у Покровской больницы.
Neva.Today 04:52
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Общество

В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
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Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
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Армия и оружие

Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии

Российские основные боевые танки Т-90 продолжают демонстрировать в Сирии высокие характеристики надежности.
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Политика

Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы

Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Политика

Опубликованы уникальные снимки встречи союзников на Эльбе

Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы", об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости 17:06
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