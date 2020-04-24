Политика

RT на русскомRT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина

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Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

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Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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