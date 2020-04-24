Политика
RT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Футбол
Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат вчера в 12:36
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 23 апреля в 14:37
Общество
Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 23 апреля в 03:01
Шоу-бизнес
Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч
НТВ 23 апреля в 13:46
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform вчера в 09:24
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Хоккей
Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков
Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.
12 Канал Омск 23 апреля в 23:21
Общество
В Омске отложили открытие парикмахерских
На прошедшем сегодня заседании оперативный штаб не принял положительного решения о снятии ограничения деятельности с парикмахерских и салонов красоты.
RuNews24.ru вчера в 14:14
Политика
Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина
Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Политика
В Коми второй раз за две недели сменился министр здравоохранения
Глава Минздрава Коми Виктория Филин ушла в отставку спустя две недели после назначения.
Полит.ру вчера в 13:56
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Актриса Дарья Мороз заявила, что не может обсуждать вопрос женитьбы ее бывшего мужа Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.
Слово и Дело 23 апреля в 11:09
Авто
В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире
Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Политика
Видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий КНР и США
Вторая видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец 00:00
Общество
В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются
Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 00:41
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru вчера в 12:07