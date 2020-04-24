Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».

Футбол Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel. 1

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 36

Футбол Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.

Наука Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 241

Хоккей Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков Как хоккеист Волков известен по играм за московское "Динамо", в составе которого в 2012 году выиграл Кубок Гагарина.

Общество В Омске отложили открытие парикмахерских На прошедшем сегодня заседании оперативный штаб не принял положительного решения о снятии ограничения деятельности с парикмахерских и салонов красоты. 82

Политика Владимира Соловьева просят исключить из общественного совета при МВД за угрозы в адрес Василия Уткина Министерство внутренних дел попросили обратить внимание на публичные угрозы со стороны телерадиоведущего Владимира Соловьева в адрес журналиста Василия Уткина.

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 185

Авто В России прекратили продажи самого дешевого автомобиля в мире Что касается мирового рынка, то на данный момент самым дешевым автомобилем считается индийская малолитражка Tata GenX XE Nano, цена которой начинаются от 3 310 долларов, что, примерно, на 500 долларов меньше, чем Qute. 48

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Политика Видеоконференцию G20 отложили из-за разногласий КНР и США Вторая видеоконференция с участием лидеров стран G20, которая должна была состояться в пятницу, была отменена из-за разногласий между Китаем и США по поводу роли Всемирной организации здравоохранения.

Общество В Москве умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 86

Экономика Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.