Политика
RT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:12, Ашберн
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости 13:28
Космос
Опубликован юбилейный снимок космического телескопа «Hubble»
Каждый год космический телескоп «Hubble» посвящает небольшую часть своего драгоценного наблюдательного времени получению юбилейного снимка, демонстрирующего особенно красивые и значимые объекты далекого космоса.
Ин-спейс.ру 08:08
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 07:20
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Футбол
Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»
Телеканал Санкт-Петербург 15:19
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Наука
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
Футбол
Динамо-Брест – Шахтер Солигорск: ставка на индивидуальный тотал гостей
Гандикапер сайта Legalbet Сергей Сергеев предлагает прогноз на голы солигорского Шахтёра в матче чемпионата Беларуси.
Legalbet 10:03
Происшествия
В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса
В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru 23:01
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 20:45
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции
Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Музыка
Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике»
В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».
Новая Губерния 13:09
Авто
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
Здоровье
В Бурятии коронавирус выявили у 180 человек
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:28
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
Общество
Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу
Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Куйвашев решил не вводить электронные пропуска в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что электронные пропуска в регионе вводиться не будут.
Политсовет 10:14
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43