Политика

RT на русскомRT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

РБК17:38

Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге

ТАСС13:53

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Словакия готова установить памятник маршалу Коневу, снесенный в Праге

Военное обозрение12:33

Мединский назвал неполноценными борцов с памятником Коневу

Вести.Ru12:02

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости10:16
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
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Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
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Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
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Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
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Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости 13:28
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Космос

Опубликован юбилейный снимок космического телескопа «Hubble»

Каждый год космический телескоп «Hubble» посвящает небольшую часть своего драгоценного наблюдательного времени получению юбилейного снимка, демонстрирующего особенно красивые и значимые объекты далекого космоса.
Ин-спейс.ру 08:08
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
Право.ру 07:20
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Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург 15:19
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:47
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Политика

Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова

Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости 16:53
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Футбол

Динамо-Брест – Шахтер Солигорск: ставка на индивидуальный тотал гостей

Гандикапер сайта Legalbet Сергей Сергеев предлагает прогноз на голы солигорского Шахтёра в матче чемпионата Беларуси.
Legalbet 10:03
Происшествия

В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом.
Газета.Ru 23:01
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 20:45
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-14» и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 22:24
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Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии на самоизоляции

Мужской хор Dustyesky при условии самоизоляции спел известную советскую композицию «На поле танки грохотали».
ToDay News Ufa 13:13
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Музыка

Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике»

В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».
Новая Губерния 13:09
Авто

ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8.4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0.5-1 п.п. для зарплатных клиентов.
АК&М 06:09
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Здоровье

В Бурятии коронавирус выявили у 180 человек

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:28
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Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском 21:49
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Общество

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу

Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 04:20
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

Куйвашев решил не вводить электронные пропуска в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что электронные пропуска в регионе вводиться не будут.
Политсовет 10:14
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа». Член ЦК КПСС.
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