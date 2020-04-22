Политика
RT на русскомМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По его словам, таким образом политики местного масштаба «вымещают свой комплекс неполноценности».
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«Русские упустили свой шанс. Они не получат Конева» — глава Праги-6 Коларж
ИА Красная Веснавчера в 12:03
СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции
ТАСС22 апреля в 14:04
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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НТВ 03:20
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Коммерсантъ 11:51
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Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Общество
Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
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Политика
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По данным «Коммерсантъ», Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, сказал, что участники рабочей группы, не отрицая эффективности закона, желают узнать, как он функционирует в условиях борьбы с COVID-19 и огромных нагрузок на сферу бизнеса.
RuNews24.ru 02:50
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Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве
Артистка приобрела в этом городке деревянный дом. В гостях у Ирины Акуловой побывала съемочная группа Первого канала.
Дни24 вчера в 23:01
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Музыка
The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу
Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
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Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
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Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
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Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
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Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
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В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
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Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16