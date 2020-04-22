Политика
РИА НовостиМединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
"Решение снести памятник маршалу Коневу в Праге принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя тем самым и россиян, и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей – солдат маршала Конева", - заявил Мединский на онлайн-лекции студентам МГИМО.
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«Русские упустили свой шанс. Они не получат Конева» — глава Праги-6 Коларж
ИА Красная Веснавчера в 12:03
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