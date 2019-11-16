Общество

РИА НовостиРИА НовостиМединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России. Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября.
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с чего всё началось

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.
ТАСС04:49

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Мединский раскритиковал Фонд кино за неудачи в продвижении кино

РБК11:26

Мединский посетовал на слабое продвижение российских картин Фондом кино

Форпост Северо-Запад09:29

Мединский призвал страны Европы к объединению усилий для продвижения кино

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Мединский: Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов

Мойка7807:22

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Коммерсантъ07:10

Совет Фонда кино одобрил выделение средств на продвижение кино в регионах в 2020 году

ТАСС06:41

Мединский признал, что Фонд кино не справляется с продвижением российских фильмов

Gazeta.SPb08:00
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