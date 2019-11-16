Общество
РИА НовостиМединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России. Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.ТАСС04:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Футбол
Россия — Бельгия 1:4
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Армия и оружие
Асад предложил курдам вместе бороться против Турции
Власти Сирии предложили курдам вступить в правительственную армию и вместе бороться против турецких военных.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Политика
В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России
Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
Политика
В Праге начался митинг против премьера Бабиша
В пражском парке Letna в субботу проходит митинг с требованиями в адрес премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, организаторы намерены выдвинуть ему ультиматум – или он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку, репортажи ведут сетевые ТВ-каналы.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Происшествия
В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Футбол
Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Музыка
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
Юморист и шоумен Михаил Галустян представил клип на песню «Хочу тибя любицца».
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Общество
В Иране повышение цен на бензин привело к протестам
В нескольких иранских городах вспыхнули акции протеста после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Армия и оружие
Индия испытала способную нести ядерный боезаряд баллистическую ракету
Командование стратегических сил Индии отчиталось об успешном проведенном испытательном пуске баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Шоу-бизнес
В Москве нашлась пропавшая мать актера Александра Носика
В Москве отыскали пропавшую на прогулке с сиделкой 75-летнюю актрису Марию Стерникову, мать актера Александра Носика.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.