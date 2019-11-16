Общество

РИА НовостиРИА НовостиМединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России. Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября.
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с чего всё началось

Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа

Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ пока не справляются с эффективным продвижением российского кино в малых городах России и за рубежом.
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