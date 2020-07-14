Общество

Газета.RuГазета.RuПутин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
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с чего всё началось

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.
Ведомостивчера в 17:51

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Песков прокомментировал возможность переноса «Бессмертного полка»

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«Ведомости»: шествие «Бессмертного полка» отложат из-за COVID-19

URA.Ruвчера в 21:35

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Здоровье превыше всего: Владимир Мединский оценил возможность переноса шествия «Бессмертного полка»

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В «Бессмертном полку» допустили перенос шествия на осень

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«Бессмертный полк» может пройти 2 сентября

Коммерсантъ02:29

Путин не предлагал отложить «Бессмертный полк», заявил Песков

РИА Новости05:23
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Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
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Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
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Путин примет участие в закладке боевых кораблей для МВФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
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Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
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На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области

В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
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Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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