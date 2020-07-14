Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".

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