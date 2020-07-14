Общество
Газета.RuПутин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка".
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с чего всё началось
Шествие «Бессмертного полка», отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.Ведомостивчера в 17:51
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Здоровье превыше всего: Владимир Мединский оценил возможность переноса шествия «Бессмертного полка»
Петербургский дневник05:16
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Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России
Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
TechFusion 01:13
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
Российская газета 03:27
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Политика
ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты
Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты.
Gazeta.SPb вчера в 07:48
Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Общество
Названы регионы с наименьшим темпом прироста заболеваемости COVID-19
Наименьшие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Северной Осетии и Севастополе.
RT на русском 03:58
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для МВФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
Три украинских диверсанта подорвались на минах под Горловкой
КП - Донецк вчера в 11:12
Здоровье
На иммунитет к коронавирусу проверили 2688 жителей Иркутской области
В Иркутской области завершаются исследования по оценке иммунитета населения к коронавирусу, сообщает 15 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 00:56
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Кино
Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
Evo-rus.com вчера в 06:58
Общество
За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 59 человек
За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в Тульской области зафиксировано 59 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Центр 71 03:51
Футбол
Рэшфорд станет почетным доктором университета Манчестера. До него степень получали Фергюсон и Чарльтон
22-летний англичанин станет самым молодым обладателем степени почетного доктора Манчестерского университета в истории.
Sports.ru 03:27
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс вчера в 00:34
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов.
Lenta.ru вчера в 08:19
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Политика
WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности
Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59