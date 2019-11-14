Общество
РИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Технологии
Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update
Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Культура
VIII Культурный форум в Петербурге открыли Голодец и Мединский
Армия и оружие
Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет
Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Политика
Путин высказался о формуле Штайнмайера
Президент России Владимир Путин заявил, что в формуле Штайнмайера нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась ради движения вперед.
Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой
Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Амурской области.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Футбол
Роналду ответил журналистам о своем состоянии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался о своем состоянии.
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали по запросу России
На Украине полиция задержала гражданского мужа депутата от фракции «Слуга народа» Анны Скороход россиянина Алексея Алякина по запросу России.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Обновление выйдет на Android и iOS до конца этого месяца и будет поддерживать 50 языков.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Политика
Путин назвал визит Трампа в Москву 9 мая правильным шагом
Приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву 9 мая был бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США.
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Здоровье
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.