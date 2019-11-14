Общество

РИА НовостиРИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Владимир Мединский сравнил историка Олега Соколова с фильмом «Джокер»

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«У кого чего болит». Министр культуры в Петербурге ответил на вопрос о доценте Соколове, признавшемся в убийстве аспирантки

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Мединский сравнил доцента Соколова с «Джокером»

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