Общество
РИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПБГУ предложили продлевать неограниченно
Депутаты Государственной думы предложили продлевать полномочия ректоров лучших вузов России — МГУ и СПБГУ — более двух раз.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Происшествия
Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы
Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Происшествия
Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова
Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях
В июле 2017 года некоторые СМИ сообщили о том, что Константин Эрнст женился на Софье Заике. Однако никаких подтверждений тому не было.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей
Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Наука
В людях нашли новый неизвестный вирус
Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека.
Футбол
Бразилия вышла в финал юношеского ЧМ, где сыграет со сборной Мексики
Сборная Бразилии обыграла Францию и вышла в финал домашнего юношеского чемпионата мира.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Политика
Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется домой, если парламент не одобрит его отставку. Об этом сообщает издание Universal.
Происшествия
Электроснабжение домов в Октябрьском округе Иркутска восстановлено
14 ноября в 23:42 в Иркутске восстановили электроснабжение домов Октябрьского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Шоу-бизнес
Пригожин заступился за Валерию и сказал Михальчик все, что думает
Пригожин заступился за свою супругу.
Общество
Беглов принял участие в открытии VIII Культурного форума
Сегодня, 14 ноября, в главном Штабе Эрмитажа состоялось открытие VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.