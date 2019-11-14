Общество
РИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Политика
Еврокомиссия начала разбирательство против Британии
"Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.
РИА Новости 13:54
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Общество
В Венеции введен режим чрезвычайного положения
Эхо Москвы 13:31
Футбол
Украина — Эстония 1:0
ProstoProSport 13:50
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия
Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Происшествия
Адвоката историку Соколову оплатили коллеги
Газета.Ru 11:17
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Будущее России. Национальные проекты 12:01
Экономика
Крупнейший производитель молока обанкротился из-за веганов
Dean Foods, крупнейший американский производитель молока, подал заявление о банкротстве.
Lenta.ru вчера в 22:52
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Авто
АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM 07:42
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Происшествия
В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников
В Амурском колледже строительства и ЖКХ студент открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли два человека, в том числе и сам стрелок.
Восток-Медиа 07:53
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Известия вчера в 20:40
Общество
Миллер не согласился с прогнозами синоптиков о «розовой» зиме
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах синоптиков, пообещавших россиянам мягкую зиму.
Известия 13:51
Политика
Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.
RT на русском 10:22
Происшествия
В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами
Склад с цветочной продукцией загорелся в районе трех вокзалов в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения
Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости 09:44
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском 11:57