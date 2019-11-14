Общество

РИА НовостиРИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Мединский считает, что СМИ «хайпуют» при освещении дела историка Соколова

ТАСС08:44

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости09:42

Мединский сравнил историю доцента Олега Соколова с последним фильмом о Джокере

Интерфакс09:06

Владимир Мединский сравнил историка Олега Соколова с фильмом «Джокер»

Петербургский дневник09:43

«Любят у нас расчленёнку»: Мединский сравнил экс-преподавателя СПбГУ Соколова с Джокером

78.ru08:33

«У кого чего болит». Министр культуры в Петербурге ответил на вопрос о доценте Соколове, признавшемся в убийстве аспирантки

Фонтанка.Ру07:58

Мединский сравнил доцента Соколова с «Джокером»

Мойка7807:47
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
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Еврокомиссия начала разбирательство против Британии

"Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
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Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

РБК вчера в 09:37
Происшествия

Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

РИА Новости 13:32
Происшествия

Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
Российская газета 13:26
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Экономика

Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии

Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Будущее России. Национальные проекты 12:01
Экономика

Крупнейший производитель молока обанкротился из-за веганов

Dean Foods, крупнейший американский производитель молока, подал заявление о банкротстве.
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Политика

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM 07:42
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
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В колледже Благовещенска студент расстрелял сверстников

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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»

12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
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Миллер не согласился с прогнозами синоптиков о «розовой» зиме

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах синоптиков, пообещавших россиянам мягкую зиму.
Известия 13:51
Политика

Эрдоган заявил, что позиция Трампа по С-400 и F-35 стала позитивнее

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре американских истребителей F-35 на фоне конфликта из-за покупки у России зенитных ракетных систем С-400 стала более позитивной.
RT на русском 10:22
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«Формула-1» примет решение относительно новых команд в начале декабря

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В Москве на площади трех вокзалов горит склад с цветами

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Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
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Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском 11:57
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