Общество

РИА НовостиРИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Владимир Мединский сравнил историка Олега Соколова с фильмом «Джокер»

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«У кого чего болит». Министр культуры в Петербурге ответил на вопрос о доценте Соколове, признавшемся в убийстве аспирантки

Фонтанка.Ру07:58

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Мединский считает, что СМИ «хайпуют» при освещении дела историка Соколова

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«Любят у нас расчленёнку»: Мединский сравнил экс-преподавателя СПбГУ Соколова с Джокером

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Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

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Мединский прокомментировал дело доцента Олега Соколова

Мойка7807:54
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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
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Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
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Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, рассказал, что защиту бывшего преподавателя СПбГУ оплатили коллеги.
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Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
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