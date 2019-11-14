Общество
РИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Политика
Медведев выступил за отказ от пластиковой тары
Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил надежду, что однажды страна будет готова к отказу от пластиковой тары и правительство примет такое решение.
Политика
На Украине задержали мужа депутата «Слуги народа» по запросу России
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что правоохранительные органы задержали мужа депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Здоровье
Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания
Причина смерти установлена — отравление газом.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Игры
Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare
Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при заболеваниях
Свекла считается крайне полезной, но при некоторых болезнях ее лучше исключить из своего рациона, заявляют специалисты.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Спорт
Представлен геймплейный трейлер Синдел в Mortal Kombat 11
Компания NetherRealm опубликовала геймплей за Синдел в Mortal Kombat 11.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.