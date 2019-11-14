Общество

РИА НовостиРИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Владимир Мединский сравнил историка Олега Соколова с фильмом «Джокер»

Петербургский дневник09:43

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости09:42

Мединский прокомментировал дело доцента Олега Соколова

Мойка7807:54

Мединский считает, что СМИ «хайпуют» при освещении дела историка Соколова

ТАСС08:44

«Любят у нас расчленёнку»: Мединский сравнил экс-преподавателя СПбГУ Соколова с Джокером

78.ru08:33

«У кого чего болит». Министр культуры в Петербурге ответил на вопрос о доценте Соколове, признавшемся в убийстве аспирантки

Фонтанка.Ру07:58

Мединский сравнил историю доцента Олега Соколова с последним фильмом о Джокере

Интерфакс09:06
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Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Известия 05:42
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru 10:00
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Авто

Kia представила первые фото новой Optima

Корейская компания Kia распространила информацию о новом седане K5, который в России продаётся под названием Optima.
Somanyhorses 12 ноября в 10:32
Энергетика

Путин призвал сохранить баланс на энергорынках

Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
РИА Новости 14:58
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
RT на русском 14:51
Кино

Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

КиноПоиск 04:09
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Общество

Семья Петрова решила продать «Рольф»

Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.
Газета.Ru 13:23
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости 12 ноября в 19:08
Экономика

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров "Ростелекома" выкупить 55% "Т2 РТК Холдинга" за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа.
РБК вчера в 11:50
Политика

Путин объяснил, на что направлен закон об оскорблении госсимволов

Критика в отношении власти должна сохраняться, закон об оскорблении госсимволов не направлен на запрет такой критики, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
ФАН 14:57
Авто

Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester

Компания Subaru объявила о старте приема заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года в российских дилерских центрах.
Новые автомобили вчера в 05:57
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ вчера в 08:00
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Советский спорт 17:04
Политика

В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года

Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
REGNUM 18:04
Армия и оружие

Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
РИА Новости 04:06
Политика

Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии

Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Известия 16:42
Авто

Skoda представила новую Octavia

Представленное на специальном мероприятии в Праге, четвертое поколение Octavia (пятое, если считать модель 1959-1971 годов) следует по стопам нового Volkswagen Golf, который показали в прошлом месяце.
Top Gear Russia вчера в 01:03
Происшествия

Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

На трассе Агинск-Дульдурга вчера вечером произошло смертельное ДТП.
Российская газета вчера в 20:41
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Общество

Аномальные холода идут на Россию

Основное похолодание придется на южную часть западной Сибири – Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую область, об этом сообщает «Российская газета» ссылаясь на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
Privet-Rostov.ru 03:34
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