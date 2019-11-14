Общество
РИА НовостиМединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Политика
Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебницей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы не являются для России "нахлебниками".
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Шоу-бизнес
Внезапно: Светлана Лобода показала большой беременный живот
Светлана Лобода удивила своих подписчиков, опубликовав в своем микроблоге фотографии, на которых она запечатлена с большим округлившимся животом.
Политика
Госдума обнаружила факты иностранного вмешательства в 17 регионах
Раньше комиссия концентрировалась в основном на фактах вмешательства в недавние выборы в Мосгордуму.
Армия и оружие
Тульские «Панцири» защитят российские вертолеты на севере Сирии
Тульские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" разместили в аэропорту Камышлы на севере Сирии — именно туда перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.
Гаджеты
Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8
Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
Шоу-бизнес
Стал известен размер гонорара Аллы Пугачевой за концерт в Минске
За концерт в столице Белоруссии, собравший около 14 000 зрителей, Примадонна получила гонорар в размере 250 тыс. евро (порядка 18 млн рублей).
Здоровье
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
Общество
Обращение алтайской пенсионерки к Медведеву дало результат
Ранее сообщалось, что жительница села Санниково Татьяна Кадукина опустилась на колени перед главой правительства Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячей водой в ее доме.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем
Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Политика
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Экономика
Фонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа
В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Кино
Марк Уолберг может сыграть Салли в экранизации Uncharted
Уолберг мог исполнить роль Дрейка в первоначальном варианте экранизации.
Хоккей
Ак Барс — Трактор 2:0 (1-й период)
Челябинцы сойдутся на льду с лидером турнирной таблицы Восточной конференции — «Ак Барсом».
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Фигурное катание
Авербух оценил шансы Медведевой на этапе Гран-при в Москве
Известный фигурист и хореограф Илья Авербух считает, что для того, чтобы составить конкуренцию Александре Трусовой на этапе Гран-при в Москве, Евгении Медведевой необходимо выступить максимально чисто.
Политика
На Украине задержали мужа депутата «Слуги народа» по запросу России
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что правоохранительные органы задержали мужа депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Общество
На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
Космос
«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году
"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
Культура