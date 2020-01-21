Политика
Lenta.ruМединский станет помощником Путина
Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.
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Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Чтобы защитить российскую столицу от ракетного удара, потребуется несколько десятков минут.
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Политика
Путин встретился с Чайкой и Красновым
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с генпрокурором России Юрием Чайкой и замглавы СК Игорем Красновым, который был предложен на должность генерального прокурора.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Космос
Астрономы обнаружили странные объекты, вращающиеся вокруг черной дыры в нашей галактике
Астрономы Калифорнийского университета недавно обнаружили нечто неожиданное рядом с черной дырой внутри Млечного Пути - 4 таинственных объекта, каждый из которых похож на пару странных тел.
Политика
Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина
Что состав кабинета говорит о позициях премьера На руководящие должности в правительство Мишустин привел с собой людей из своего круга, таким образом он "выходит за рамки технического премьера", считает заместитель директора "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Здоровье
Украина занимает второе место в Европе по распространению рака — минздрав
Украина занимает второе место в Европе по скорости распространения онкологических болезней, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Кино
В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000
Политика
Сенат начал рассмотрение дела по импичменту Трампа
Инициатива по импичменту президенту была озвучена в сентябре 2019 года спикером палаты представителей Нэнси Пелоси после того, как СМИ рассказали о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где американский глава государства призывал возобновить расследование в отношении сына своего политического конкурента Джо Байдена.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
Экономика
На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж
Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента.
Армия и оружие
Премьер Ирака начал «оформлять позицию» по выводу войск США
Правительство Ирака предпринимает действия для «оформления позиции» по выводу иностранных войск с территории страны, сообщил и.о. главы кабмина Адель Абд аль-Махди.
Политика
Варшава рекрутирует историков и рассчитывает на зятя Трампа
При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.