Политика

Lenta.ruLenta.ruМединский станет помощником Путина

Бывший глава Министерства культуры России Владимир Мединский станет помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник и знакомого самого Мединского.
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СМИ узнали новое место работы Мединского

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Назначен новый заместитель главы аппарата правительства России

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РБК: Мединский станет помощником Путина по культуре

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Lenta.ru14:37
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Lenta.ru 19 января в 23:49
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На Дальнем Востоке льготная ипотека вызвала жилищный ажиотаж

Жилищный ажиотаж на Дальнем Востоке вызвала ипотека под два процента.
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При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
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Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
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