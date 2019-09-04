Общество
ТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
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Эксперты оценили слова Мединского, назвавшего «убожеством» взрослых любителей комиксов
Московский Комсомолец13:30
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Политика
Владимир Путин поручил кабмину установить ежемесячные выплаты медикам
Представить до 1 ноября предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медработникам организаций, оказывающих первичную помощь, поручил кабмину президент России Владимир Путин.
Петербургский дневник вчера в 11:35
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Здоровье
«Лига защиты врачей»: Минздрав сделал медиков нищими
Президент межрегиональной общественной организации на пресс-конференции НСН рассказал о недостоверных данных об уровне зарплат врачей, в течение многих лет подававшихся руководству страны.
Национальная служба новостей 07:54
Политика
Киев предложил РФ вернуться к работе в СЦКК в Донбассе
Представители Киева в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложили российской стороне вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Известия 12:51
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 15:35
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Авто
Тюнеры построили уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am
Тюнеры из ателье Tickford построили уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am Специалисты австралийского тюнинг-ателье Tickford построили уникальный проект в стиле легендарного Ford Mustang BOSS 302 Trans-Am 1969.
Тарантас Ньюс 09:25
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Политика
МИД Украины выступил против особого статуса вместо членства в ЕС
В ведомстве заявили, что полноценное членство в ЕС является стратегической целью Киева МИД Украины выступил против идеи предложить Киеву и Анкаре особый статус вместо полноценного членства в Евросоюзе, передает Укринформ.
Аргументы и Факты 09:59
Происшествия
В Татарстане задержали мать младенца, найденного в пакете у магазина
Напомним, накануне директор одного из магазинов села Черемшан обнаружил возле своего супермаркета новорожденного мальчика в пакете.
Татарстан-24 03:32
Театры
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru 11:21
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08