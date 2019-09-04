Общество

ТАССТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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с чего всё началось

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС08:23

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Эксперты оценили слова Мединского, назвавшего «убожеством» взрослых любителей комиксов

Московский Комсомолец13:30

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РБК09:34

Мединский выступил против комиксов на исторические темы

News.ru08:18

Мединский назвал ситуацию, когда взрослые читают комиксы, убожеством

РИА Новости08:53

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

ТАСС08:23

Мединскому дали список для чтения и пригласили его в комикс-центр после критики рисованных историй

Говорит Москва10:09

В.Мединский высказался против создания комиксов на исторические темы

Агентство Москва07:09
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