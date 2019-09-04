Общество
ТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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с чего всё началось
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.ТАСС08:23
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Эксперты оценили слова Мединского, назвавшего «убожеством» взрослых любителей комиксов
Московский Комсомолец13:30
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