История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.

с чего всё началось

История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

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