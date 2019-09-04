Общество
ТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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с чего всё началось
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.ТАСС08:23
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Футбол
Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.
Спорт-Экспресс 20:37
Футбол
ЦСКА показал шествие фанатов в Туле
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео о матче 8-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). В ролик, в том числе попал массовый проход фанатов красно-синих в Туле, который состоялся за несколько часов до игры.
Спорт-Экспресс 16:20
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Общество
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Авто
Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next» — наследника легендарного ГАЗ-66 «Шишига».
Автоновости дня вчера в 22:58
Энергетика
Иностранцы пока не проявили интереса к проектам на шельфе
Иностранные компании пока не высказали заинтересованности в инвестиционных проектах на шельфе Арктики.
Российская газета 20:06
Здоровье
Нижневартовские хирурги спасли восьмимесячного мальчика
В ХМАО восьмимесячный ребенок остался жив благодаря усилиям нижневартовских хирургов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Телеканал 360° 13:55
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю 19:21
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Политика
На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.
Российская газета 20:44
Политика
В Италии сформировано новое правительство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.
Росбалт 11:52
Технологии
В России легализуют виртуальные сим-карты
ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru 14:47
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Кино
Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
Российская газета 14:25
Политика
Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.
RT на русском 20:15
Экономика
Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале
Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
Коммерсантъ 18:27
Футбол
Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».
Спорт-Экспресс 15:43
Политика
В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода
Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
Московский Комсомолец 10:31
Общество
В России выросла средняя зарплата
С наступлением осени средняя зарплата в России выросла на 16% по сравнению с летом.
Pravda.Ru 08:02
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 04:56
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Адрианом Кемпе. Как сообщает пресс-служба «Кингз», соглашение рассчитано на три года.
Sport24.ru 15:40
Политика
Путин рассказал о программе развития Дальнего Востока
Глава государства рассказал, что о подготовке проекта развития до 2025 года, а на перспективу и до 2035 года, договорились еще год назад.
ФАН 07:40