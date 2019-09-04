Общество

ТАССТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС08:23

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Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

ТАСС08:23

Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

РБК09:34

Мединскому дали список для чтения и пригласили его в комикс-центр после критики рисованных историй

Говорит Москва10:09

Мединский назвал ситуацию, когда взрослые читают комиксы, убожеством

РИА Новости08:53

Министр культуры Владимир Мединский назвал «убожеством» увлечение взрослых комиксами

Эхо Москвы20:13

Мединский выступил против комиксов на исторические темы

News.ru08:18

В.Мединский высказался против создания комиксов на исторические темы

Агентство Москва07:09
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео о матче 8-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (2:1). В ролик, в том числе попал массовый проход фанатов красно-синих в Туле, который состоялся за несколько часов до игры.
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В ХМАО восьмимесячный ребенок остался жив благодаря усилиям нижневартовских хирургов, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.
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ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
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Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале

Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.
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