Общество
ТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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с чего всё началось
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.ТАССвчера в 08:23
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Мединскому дали список для чтения и пригласили его в комикс-центр после критики рисованных историй
Говорит Москвавчера в 10:09
Министр культуры Владимир Мединский назвал «убожеством» увлечение взрослых комиксами
Эхо Москвывчера в 20:13
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Технологии
Создатели ГЛОНАСС придумали систему слежки за людьми без спутников
Специалисты российской компании «СпейсТим» разработали систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику.
Daily Storm вчера в 21:45
Игры
В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell
Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США
Многие предполагают, что вероятным местом для переезда станет Лос-Анджелес. Там живут мать и голливудские друзья Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:10
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика
Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре
Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Политика
Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока».
REGNUM вчера в 21:17
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Путешествия
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Футбол
Хет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию
Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
Sport24.ru вчера в 23:24
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Технологии
В сеть выложили базу данных почти полумиллиона пользователей Facebook
В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключённой в апреле 2018 года.
Говорит Москва вчера в 23:49
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru вчера в 01:26
Политика
В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Культура
Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке
Из официального названия исчезло слово "выставка", новая команда обещает новые имена, мощную программу для тех, кто интересуется книжной иллюстрацией, "зеленый свет" молодым издательствам и международную ярмарку детской книги.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Авто
Новую Hyundai Creta представили официально
На открывшемся моторшоу в Чэнду компания Hyundai официально представила серийную версию компактного кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:48
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха
Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 16:07
Авто
Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7
Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.
Драйв вчера в 12:34
Общество
Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф
Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 21:30
Авто
В Москве рынок автомобилей с пробегом упал сильнее всего
Автоновости дня вчера в 03:52
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Происшествия
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся
ТАСС вчера в 16:59
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19