Общество

ТАССТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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с чего всё началось

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАССвчера в 08:23

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Мединский назвал ситуацию, когда взрослые читают комиксы, убожеством

РИА Новостивчера в 08:53

Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

РБКвчера в 09:34

Мединскому дали список для чтения и пригласили его в комикс-центр после критики рисованных историй

Говорит Москвавчера в 10:09

Министр культуры Владимир Мединский назвал «убожеством» увлечение взрослых комиксами

Эхо Москвывчера в 20:13

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

ТАССвчера в 08:23

Мединский выступил против комиксов на исторические темы

News.ruвчера в 08:18

В.Мединский высказался против создания комиксов на исторические темы

Агентство Москвавчера в 07:09
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Технологии

Создатели ГЛОНАСС придумали систему слежки за людьми без спутников

Специалисты российской компании «СпейсТим» разработали систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику.
Daily Storm вчера в 21:45
Игры

В интернет-магазине GameStop нашли упоминание новой Splinter Cell

Впервые после дебюта Splinter Cell в 2002 году, после выхода девяти успешных игр ААА-класса и с десятым релизом на горизонте, у вас появляется шанс купить фирменные ультравысокочастотные сонарные очки Сэма Фишера Разумеется, наибольший интерес представляет упоминание десятого релиза «на горизонте».
Игромания.ру вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США

Многие предполагают, что вероятным местом для переезда станет Лос-Анджелес. Там живут мать и голливудские друзья Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:10
Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика

Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре

Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Политика

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока».
REGNUM вчера в 21:17
Хоккей

«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года

Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU вчера в 14:27
Путешествия

Финляндия признана самой безопасной страной для туристов

Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29
Футбол

Хет-трик Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком.
Sport24.ru вчера в 23:24
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Технологии

В сеть выложили базу данных почти полумиллиона пользователей Facebook

В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключённой в апреле 2018 года.
Говорит Москва вчера в 23:49
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Армия и оружие

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

РБК вчера в 18:56
Политика

Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru вчера в 01:26
Политика

В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32
Культура

Московская международная книжная ярмарка объявила о перезагрузке

Из официального названия исчезло слово "выставка", новая команда обещает новые имена, мощную программу для тех, кто интересуется книжной иллюстрацией, "зеленый свет" молодым издательствам и международную ярмарку детской книги.
Вести.Ru вчера в 23:00
Политика

Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы

Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Авто

Новую Hyundai Creta представили официально

На открывшемся моторшоу в Чэнду компания Hyundai официально представила серийную версию компактного кроссовера Hyundai Creta нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:48
Общество

Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины

По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика

Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха

Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 16:07
Авто

Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7

Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.
Драйв вчера в 12:34
Общество

Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф

Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 21:30
Авто

В Москве рынок автомобилей с пробегом упал сильнее всего

Автоновости дня вчера в 03:52
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика

Лавров заявил об осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Происшествия

В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся

ТАСС вчера в 16:59
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Как работают Яндекс.Новости?
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