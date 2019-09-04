Общество
ТАССМединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой", - сказал министр. Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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с чего всё началось
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.ТАСС08:23
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Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости вчера в 20:40
Космос
Лифт на Луну: в сети опубликовали концепцию «космической линии»
Описанная в исследованиях экспертами из Колумбийского и Кембриджского университетов «космическая линия» будет закреплена к поверхности Луны и свисать на геостационарную орбиту вокруг Земли.
Кубань 24 17:29
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Технологии
Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием
Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
Известия 17:01
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Политика
Агроэкспорт в Саудовскую Аравию может превысить $2 млрд
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия во главе делегации, в которой представлены крупнейшие российские компании зерновой, мясомолочной и кондитерской отраслей, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.
SveticH.info 17:35
Политика
Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
Украинского эксперта Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбление в адрес немецкой прессы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02 сентября в 21:30
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Футбол
«Монпелье» расторг контракт с бывшим полузащитником «Ахмата» Пирисом
Летом 2017 года «Монпелье» арендовал полузащитника, а через год выкупил его контракт.
Sport24.ru 19:04
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Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Футбол
Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».
Спорт-Экспресс 15:43
Политика
Путин вместе с Моди на катере «Ураган» прибыли на судоверфь «Звезда»
С острова Русский Моди и Путин отправились в город Большой Камень, где находится судостроительный комплекс «Звезда».
ПолитРоссия 02:16
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита
Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
RT на русском 15:08
Авто
Bentley Bentayga Hybrid появится в конце этого года
Исключительно на электротяге Bentley Bentayga Hybrid может проехать около 50 километров пути и развивать максимальную скорость 135 км/ч.
32CARS.ru 09:35
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия 21:34
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК вчера в 20:24
Транспорт
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
Российская газета 12:33
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Профиль 16:42
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
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Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю 19:21
Политика
США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров
Вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, сообщает Центральное телевидение КНР.
РИА Новости 21:44