Из состава попечительского совета Фонда кино исключили Владимира Мединского и Константина Носкова, ранее занимавших должности министров культуры и связи, отмечается в опубликованном распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Происшествия Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий. 86

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 141

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 1,5K

Общество Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом «За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. 249

Здоровье О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу. 2

Футбол Болельщикам в Италии запретят посещать стадионы до марта 2021 года Итальянским болельщикам запретят посещать футбольные стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Здоровье В Ухане пересчитали заболевших и умерших от коронавируса По данным на 16 апреля, за все время с момента начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1K

Общество В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников. 26

Политика Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию Диалога с Вашингтоном по новым российских системам гиперзвукового оружия не может быть без обсуждения аналогичных американских проектов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве. 46

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Общество В Тульской области могут ввести электронные пропуска Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. 54