Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино

Из состава попечительского совета Фонда кино исключили Владимира Мединского и Константина Носкова, ранее занимавших должности министров культуры и связи, отмечается в опубликованном распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.
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Бывшего министра культуры исключили из попечительского совета Фонда кино

Эхо Москвы02:04

Любимову, Чернышенко и Шадаева включили в попечительский совет Фонда кино

ТАССвчера в 14:37

Мединского исключили из совета Фонда кино

РБКвчера в 19:02

Мединского исключили из Фонда кино

Lenta.ruвчера в 18:37

Мединского исключили из совета Фонда кино

Коммерсантъвчера в 15:37

Мединского исключили из совета Фонда кино

РИА Новости00:50

Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Ведомостивчера в 12:47
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
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Общество

Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
Провинция.ру вчера в 02:54
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
1,4K
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Главврач клиники в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Компания вчера в 01:30
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Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

В среднем за сутки в больницу поступают порядка 150 пациентов.
РБК 02:25
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Здоровье

О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева

В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу.
Live24 03:06
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Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
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Футбол

Болельщикам в Италии запретят посещать стадионы до марта 2021 года

Итальянским болельщикам запретят посещать футбольные стадионы до марта 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 02:23
Наука

Багажник на несколько дней задержал колонизацию трупа мясными мухами

Первыми на останки обычно прилетают мясные мухи Calliphora latifrons и Calliphora vomitoria — иногда спустя минуты после смерти.
N+1 вчера в 02:20
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Здоровье

В Ухане пересчитали заболевших и умерших от коронавируса

По данным на 16 апреля, за все время с момента начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли.
РБК 03:16
Армия и оружие

Факти (Болгария): польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского СУ-27 (Факти.бг)

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров при виде маневрирующего русского Су-27.
ИноСМИ вчера в 22:24
1
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1K
Общество

В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом

В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
26
Общество

В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло до 87

В Саратовской области было обнаружено еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, теперь в общей сложности их 87.
Четвертая Власть 01:44
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Политика

Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию

Диалога с Вашингтоном по новым российских системам гиперзвукового оружия не может быть без обсуждения аналогичных американских проектов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российская газета 02:55
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
1K
Здоровье

В ФМБЦ рассказали о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19

Накануне, 16 апреля, Самойлов рассказал об экстренных испытаниях препаратов против коронавируса.
Известия 01:51
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно

Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
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Происшествия

Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

Около трех десятков сотрудников следственного департамента МВД обратились с письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой (копия имеется у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:52
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Общество

В Уфе прилетевшие из Таиланда туристы помещены в обсерватор

Bash.News 01:52
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Общество

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости вчера в 13:50
54
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
3K
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
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Армия и оружие

Прошедшая модернизацию пушка 2С7М поступила в войска

Вооруженные силы России получили первую модернизированную на предприятии «Уралтрансмаш» 203-мм самоходную пушку «Малка».
ANNA-News вчера в 06:31
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Константин Анатольевич Чуйченко
Российский государственный деятель. Министр юстиции Российской Федерации с 21 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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