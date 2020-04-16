с чего всё началось

Господин Мединский был заместителем председателя совета. Также из совета был исключен бывший вице-премьер—руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, а также экс-министр связи Константин Носков.

Шоу-бизнес Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной. 33

Общество Губернатор Приморья уволил министра цифрового развития В Приморье от занимаемой должности освобожден заместитель председателя правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 4

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 59

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 3

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 697

Экономика ВВП Китая упал на рекордные 6,8% из-за коронавируса Розничные продажи в Китае упали в марте на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. 76

Футбол Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016 Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.

Политика Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). 100

Общество Российские богачи из рейтинга Forbes потеряли за год $40 млрд Журнал Forbes представил очередной рейтинг богатейших бизнесменов России, и список из 200 самых состоятельных предпринимателей по сравнению с минувшем годом обновился, причем 12 имен оказались «новичками». 340

Общество Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось. 169

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 34

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 853

Общество Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году может быть отменен, а выпускникам школ предоставлена возможность сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Общество Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении. 108

Происшествия В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки Вечером 16 апреля сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали командира первого батальона ГИБДД, подполковника полиции по подозрению в даче взятки. 33

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,9K

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,8K

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 397