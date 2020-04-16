Общество
КоммерсантъМединского исключили из совета Фонда кино
Господин Мединский был заместителем председателя совета. Также из совета был исключен бывший вице-премьер—руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, а также экс-министр связи Константин Носков.
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с чего всё началось
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.РБКвчера в 19:02
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Журнал Forbes представил очередной рейтинг богатейших бизнесменов России, и список из 200 самых состоятельных предпринимателей по сравнению с минувшем годом обновился, причем 12 имен оказались «новичками».
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Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
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МЧС рекомендовало не носить маски на улице
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Коммерсантъ 00:20
Кино
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В Петербурге задержали командира батальона ГИБДД за дачу взятки
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В Новосибирской области за сутки зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом.
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Коммерсантъ вчера в 17:27
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Lenta.ru 14 апреля в 06:47