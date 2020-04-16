Общество
КоммерсантъМединского исключили из совета Фонда кино
Господин Мединский был заместителем председателя совета. Также из совета был исключен бывший вице-премьер—руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, а также экс-министр связи Константин Носков.
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с чего всё началось
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.РБКвчера в 19:02
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Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.
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Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru вчера в 10:26
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На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
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В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются
Дождь вчера в 09:45
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В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
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Общество
В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок
В Воронежской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился еще у 19 человек.
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Как говорится в сообщении ведомства, стоимость лечения пациента с каждым из перечисленных случаев в средней форме подняли примерно на 30 тысяч рублей, а в тяжелой — на 100 тысяч.
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Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
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Сергей Лавров рассказал, о чем скучает во время пандемии
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества «Спартак» признался, что скучает по футболу в период пандемии коронавируса, пишет РИА «Новости».
Экспресс газета 04:39