Общество

КоммерсантъКоммерсантъМединского исключили из совета Фонда кино

Господин Мединский был заместителем председателя совета. Также из совета был исключен бывший вице-премьер—руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, а также экс-министр связи Константин Носков.
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с чего всё началось
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино, говорится в распоряжении
 правительства, опубликованном на портале правовой информации.
РБКвчера в 19:02

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Бывшего министра культуры исключили из попечительского совета Фонда кино

Эхо Москвы02:04

Любимову, Чернышенко и Шадаева включили в попечительский совет Фонда кино

ТАССвчера в 14:37

Мединского исключили из совета Фонда кино

РБКвчера в 19:02

Мединского исключили из Фонда кино

Lenta.ruвчера в 18:37

Мединского исключили из совета Фонда кино

Коммерсантъвчера в 15:37

Мединского исключили из совета Фонда кино

РИА Новости00:50

Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Ведомостивчера в 12:47
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

НТВ вчера в 10:27
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4069. Всего в стране диагностировано 32 007случаев заболевания.
Авторадио 03:54
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Общество

Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
13
Общество

В калужских школах отменили ВПР

Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.
Калужский перекресток вчера в 08:42
Общество

Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
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Общество

Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Музыка

Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения»

Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020".
Новый Калининград.Ru вчера в 10:26
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Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
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Футбол

Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.
ProstoProSport 04:15
Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:43
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Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции силой увели двоих детей в участок

На просторах Сети появилась видеозапись, как полицейские Нефтекамска ведут за руки двоих детей и сажают в служебную машину.
Горобзор.ру 01:52
16
Общество

В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
4
Политика

Лукашенко увидел «лучик надежды» в ситуации с коронавирусом

Lenta.ru 04:13
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,2K
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Кино

Российский фильм получил 100% на Rotten Tomatoes?! Интервью с режиссером черной комедии «Папа, сдохни!», которой все восхищаются

Дождь вчера в 09:45
Игры

Улучшенная версия Borderlands стала временно бесплатной

Дни24 02:52
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
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Общество

В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок

В Воронежской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился еще у 19 человек.
РИА Воронеж 04:36
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
3,9K
Экономика

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
13
Здоровье

В больницах Ростовской области выявили недостаток инфекционных коек

ТАСС вчера в 12:31
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Наука

В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника

Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров).
Ruposters.ru вчера в 11:14
11
Здоровье

Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус

По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
20
Общество

Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось.
Ридус вчера в 06:01
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Здоровье

В Петербурге выросла стоимость лечения коронавируса по ОМС

Как говорится в сообщении ведомства, стоимость лечения пациента с каждым из перечисленных случаев в средней форме подняли примерно на 30 тысяч рублей, а в тяжелой — на 100 тысяч.
Gazeta.SPb 00:46
38
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Футбол

Сергей Лавров рассказал, о чем скучает во время пандемии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества «Спартак» признался, что скучает по футболу в период пандемии коронавируса, пишет РИА «Новости».
Экспресс газета 04:39
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