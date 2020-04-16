с чего всё началось

Господин Мединский был заместителем председателя совета. Также из совета был исключен бывший вице-премьер—руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, который являлся председателем совета Фонда кино, а также экс-министр связи Константин Носков.

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 11

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4069. Всего в стране диагностировано 32 007случаев заболевания. 1

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. 13

Общество В калужских школах отменили ВПР Ранее, напомним, сообщалось, когда в школах Калужской области завершится учебный год.

Общество Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.

Музыка Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» Новый Калининград Российская группа Little Big примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном как альтернатива отмененному "Евровидению — 2020". 145

Общество МЧС посоветовало не носить маски на улице В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно. 1,8K

Футбол Евсеев объяснил, почему перестал здороваться с Бышовцем Наставник «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о конфликте с экс-тренером «Локомотива» Анатолием Бышовцем. Об этом он написал в своем Instagram.

Здоровье У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно Уточняется, что первый тест на коронавирус, взятый у него, показал отрицательный результат, а результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции. 267

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,2K

Общество В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля. 314

Общество В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок В Воронежской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился еще у 19 человек.

Экономика Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам. 3,9K

Наука В Австралии засняли 46-метрового ядовитого хищника Австралийским ученым удалось заснять самое длинное живое существо на планете – гигантскую сифонофору длиной около 150 футов (46 метров). 11

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 20

Общество Мэра Новокузнецка обматерили за призывы к самоизоляции Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал на своей странице в Instagram о том, как пытался агитировать «несознательных» горожан за строгое соблюдение режима самоизоляции и чем это кончилось. 181

Здоровье В Петербурге выросла стоимость лечения коронавируса по ОМС Как говорится в сообщении ведомства, стоимость лечения пациента с каждым из перечисленных случаев в средней форме подняли примерно на 30 тысяч рублей, а в тяжелой — на 100 тысяч. 38