с чего всё началось

Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.

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Происшествия Опубликовано видео допроса предполагаемого убийцы девочки из Саратова Видео дачи показаний предполагаемого убийцы 9-летней школьницы из Саратове опубликовано Следственным комитетом на YouTube-канале.

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Общество Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября. Об этом сообщили в кассах киноцентра.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

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Общество ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.

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Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

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