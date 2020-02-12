Общество
Газета.RuМедсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода. Об этом она рассказала в интервью MDR.
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Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
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Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
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Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в прямом эфире
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал в прямом эфире «Ак Барс ТВ».
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В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Здоровье
Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы
Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Происшествия
Тюменские силовики отметили повышение под выкрик «АУЕ» и «жизнь ворам»
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Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни
Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась домашним фото с мужем
Вместе с мужем и дочерью Кристина Орбакайте провела вечер перед телевизором, смотря церемонию вручения премии «Оскар».
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Финансы
Впервые с начала вспышки в китайской провинции Хубэй заболевших за день вдвое меньше, чем неделю назад
Символом же эпидемии стал круизный корабль, застрявший у берегов Японии с жителями 50 стран.
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Наука
Физкультура оказалась полезна для пластичности мозга
Политика
Коронавирус может повлиять на реализацию торговой сделки США и Китая
Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию первой части торговой сделки США и Китая, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Гаджеты
Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip
Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Ирина Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина
По словам Леонида Агутина, клип снималось для его нового произведения Funky Cha.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов стал ДНК-тест
Чтобы разрешить спор, певец сдал ДНК-тест. Сазыкина уверена, что все решится в ее пользу.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Наука
Найдена новая экстремальная форма жизни
Политика
В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.
Экономика
«Роснефть» устала резать расходы
Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ
Пятерка самых угоняемых моделей по результатам 2019 года состоит из корейских и японских марок.