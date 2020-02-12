Общество

Газета.RuГазета.RuМедсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода. Об этом она рассказала в интервью MDR.
Читать в источнике
Комментировать200

Подробнее о событии

Медсестра из Германии сравнила российскую и немецкую медицину

Вести.Ru01:17

Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

РИА Новостивчера в 21:34

Mitteldeutscher Rundfunk (Германия): российским врачам нужны курсы вежливости (Mitteldeutscher Rundfunk)

ИноСМИвчера в 05:25

Немецкая медсестра указала на главный недостаток российских врачей

URA.Ruвчера в 17:19

Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких

Взгляд.рувчера в 09:57

"Подготовлены лучше, но...": Немка Мария Гёрлиц нашла неожиданный недостаток российских врачей

Царьградвчера в 08:00

Медсестра из Германии назвала главное отличие российских врачей от немецких

Известиявчера в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Шоу-бизнес

У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

Третий ребенок появился в семье российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса.
REGNUM вчера в 04:11
Футбол

Полузащитник ЦСКА Ахметов съел конину в прямом эфире

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал в прямом эфире «Ак Барс ТВ».
Спорт-Экспресс вчера в 16:43
Шоу-бизнес

В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости вчера в 14:38
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Происшествия

Тюменские силовики отметили повышение под выкрик «АУЕ» и «жизнь ворам»

NashGorod.ru 01:52
Футбол

Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»

Газета.Ru 09 февраля в 11:34
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни

Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцелром ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни.
Lenta.ru 01:53
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания 10 февраля в 05:38
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поделилась домашним фото с мужем

Вместе с мужем и дочерью Кристина Орбакайте провела вечер перед телевизором, смотря церемонию вручения премии «Оскар».
Uznayvse.ru вчера в 06:22
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Финансы

Впервые с начала вспышки в китайской провинции Хубэй заболевших за день вдвое меньше, чем неделю назад

Символом же эпидемии стал круизный корабль, застрявший у берегов Японии с жителями 50 стран.
Первый канал вчера в 23:07
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Наука

Физкультура оказалась полезна для пластичности мозга

МИР 24 вчера в 04:51
Политика

Коронавирус может повлиять на реализацию торговой сделки США и Китая

Эпидемия коронавируса может повлиять на реализацию первой части торговой сделки США и Китая, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
РИА Новости вчера в 19:08
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

Российская газета 01:59
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

Известия вчера в 08:42
Гаджеты

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
RT на русском вчера в 15:01
Шоу-бизнес

Ирина Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина

По словам Леонида Агутина, клип снималось для его нового произведения Funky Cha.
Выкса.рф вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов стал ДНК-тест

Чтобы разрешить спор, певец сдал ДНК-тест. Сазыкина уверена, что все решится в ее пользу.
Paparazzi.ru 01:31
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Наука

Найдена новая экстремальная форма жизни

Популярная механика вчера в 22:30
Политика

В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 03:42
Экономика

«Роснефть» устала резать расходы

Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Коммерсантъ вчера в 17:48
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ

Пятерка самых угоняемых моделей по результатам 2019 года состоит из корейских и японских марок.
32CARS.ru 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гёрлиц
Город в Германии
Самый восточный город Германии, в земле Саксония. Восточная часть города после Второй мировой войны была отделена от Гёрлица, находится сейчас в Польше и называется Згожелец.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное