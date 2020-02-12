Общество

Газета.RuГазета.RuМедсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода. Об этом она рассказала в интервью MDR.
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