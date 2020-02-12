Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

По мнению Герлиц, российские врачи сильно уступают своим немецким коллегам в плане общения с пациентами и приветливости, однако в вопросе диагностики они их даже в чем-то превосходят.
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"Подготовлены лучше, но...": Немка Мария Гёрлиц нашла неожиданный недостаток российских врачей

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