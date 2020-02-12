Общество

Российская газетаРоссийская газетаМедсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
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Медсестра из Германии сравнила российскую и немецкую медицину

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Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких

РИА Новостивчера в 21:34

"Подготовлены лучше, но...": Немка Мария Гёрлиц нашла неожиданный недостаток российских врачей

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Медсестра из Германии назвала главное отличие российских врачей от немецких

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Mitteldeutscher Rundfunk (Германия): российским врачам нужны курсы вежливости (Mitteldeutscher Rundfunk)

ИноСМИвчера в 05:25
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Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
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Китайский коронавирус получил официальное название

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В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

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Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Происшествия

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Газета.Ru 02:35
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Младенца нашли около станции метро в Москве

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Происшествия

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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
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РИА Новости 02:13
Армия и оружие

В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет

Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.
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Политика

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Ведомости вчера в 16:00
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Газета.Ru вчера в 18:49
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Свердловские школы готовят к закрытию из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

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JustMedia 02:15
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
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Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress

Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн-торговли, подсчитали аналитики JP Morgan.
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Армия и оружие

Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе

«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
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Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Газета.Ru вчера в 05:45
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Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
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Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли

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В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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В 2021 году студия Sony выпустит безымянный фильм по комиксам Marvel

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В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР

Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
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Армия и оружие

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Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
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На китайском авторынке стартовали продажи улучшенного паркетника Geely Icon.
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WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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