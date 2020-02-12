Общество
Российская газетаМедсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk.
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Общество
Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ
Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
Общество
Китайский коронавирус получил официальное название
Глава ВОЗ добавил, что, согласно правилам, название нового типа коронавируса не должно быть связано с географическим названием, человеком или группой людей, животным.
Происшествия
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
Неизвестные обстреляли автосалон в Москве
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Армия и оружие
Турция начала переброску в Сирию новых подразделений
Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
Экономика
«Дом.РФ»: выдача ипотеки в России в январе выросла примерно на 10%
Выдача ипотечных кредитов в России в январе составила 180-190 миллиардов рублей, свидетельствуют предварительные оценки компании "Дом.РФ" и агентства Frank RG.
Армия и оружие
В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.
Политика
Отставки губернаторов будут зависеть от одобрения регионами поправок в Конституцию
Кроме происходящей «консолидации региональных элит в период транзита политического режима» дополнительным фактором повышения устойчивости эксперты считают подготовку к опросу граждан по поправкам в Конституцию.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Здоровье
Свердловские школы готовят к закрытию из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Свердловские власти заявили о закрытии в ближайшее время некоторых школ в Екатеринбурге для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в городе.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Экономика
Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress
Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн-торговли, подсчитали аналитики JP Morgan.
Армия и оружие
Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе
«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
Космос
Дату запуска четвертого спутника «Ресурс-П» перенесли
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет
В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
Общество
В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР
Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Авто
Стартовали продажи улучшенного паркетника Geely Icon
На китайском авторынке стартовали продажи улучшенного паркетника Geely Icon.
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.