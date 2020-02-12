Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран. В вопросах диагностики наши оказались лучше. Об этом она рассказала изданию Mitteldeutscher Rundfunk.

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

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